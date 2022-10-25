Прикраса за 56 тисяч доларів: який вигляд має улюблений чокер королеви Камілли

Королева-консорт Камілла скоро зможе з'являтися на публіці в прикрасах, які колись носила королева Єлизавета II. Але і в її власній ювелірній скриньці є улюбленці.

Нещодавно Камілла відвідувала Аскот і приїхала на іподром у гарному образі, одягнувши синьо-білу сукню з білим верхом та пальто в тон із білим коміром. До вбрання Камілла підібрала крислатий капелюх синього кольору з льону з білим обідком і перлинний чокер з діамантовою застібкою.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Саме цей чокер є одним із улюблених у королеви. Прикрасу з чотирьох ниток перлів, скріплених платиновим колом із розсипом дрібних діамантів, Камілла носить досить часто.

Експерт з ювелірних прикрас британського рітейлера Steven Stone Максвелл Стоун уважно вивчив намисто і ось, що розповів про нього:

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Чокер складається з чотирьох ниток культивованих перлів. Хоча культивовані перли є справжніми перлами, він набагато менш рідкісний, ніж натуральні перли, що відображається на загальній вартості. Перлини з'єднані круглим скупченням діамантів круглого едвардіанського огранування.

Прикраса Камілли також має приховане значення: "Едвардіанські прикраси уособлюють жіночність. Я оцінюю витвір приблизно в 50 000 фунтів стерлінгів (близько 56, 5 тисяч доларів)", — каже експерт.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Зазначимо, перли мають особливе значення в період жалоби, ми бачили, що після смерті монархині майже всі члени королівської родини носили перлинні прикраси. Також перли дуже любила королева Єлизавета II і завжди носила перлинні намиста та сережки з перлів. В одних із них вона була навіть похована.

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