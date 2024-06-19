Прикрасила волосся квіткою: принцеса Євгенія відвідала кінні перегони у чарівному образі

Племінниця короля одягла ніжну літню сукню та лаконічний капелюх.
Онучка королеви Єлизавети – 34-річна принцеса Євгенія – відвідала яскравий захід – кінні перегони Royal Ascot, які протягом багатьох років проводяться у Великій Британії. Це один із найулюбленіших заходів британської королівської родини, який вони не пропускають.
Євгенія з'явилася на перегонах у перший день одягнена у сукню ніжно-м'ятного відтінку, яку спереду прикрашали складки тканини хрест-навхрест.
Цей образ принцеса доповнила елегантним білим капелюхом і сережками з діамантами та смарагдами. Волосся Євгенія зібрала в низький хвіст і прикрасила ніжно-рожевою трояндою.
Фотографи заскочили принцесу на галявині з Пітером Філіпсом — її двоюрідним братом. Але також під приціл фотографів потрапила і рідна молодша сестра Пітера — Зара Тіндалл, яка одягла на кінні перегони чарівну жовту сукню від Laura Green та солом'яний капелюх від Sarah Cant.
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