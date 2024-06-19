Прикрасила волосся квіткою: принцеса Євгенія відвідала кінні перегони у чарівному образі

Онучка королеви Єлизавети – 34-річна принцеса Євгенія – відвідала яскравий захід – кінні перегони Royal Ascot, які протягом багатьох років проводяться у Великій Британії. Це один із найулюбленіших заходів британської королівської родини, який вони не пропускають.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Євгенія з'явилася на перегонах у перший день одягнена у сукню ніжно-м'ятного відтінку, яку спереду прикрашали складки тканини хрест-навхрест.

Цей образ принцеса доповнила елегантним білим капелюхом і сережками з діамантами та смарагдами. Волосся Євгенія зібрала в низький хвіст і прикрасила ніжно-рожевою трояндою.

Принцеса Євгенія та Пітер Філліпс / Фото: Getty Images

Фотографи заскочили принцесу на галявині з Пітером Філіпсом — її двоюрідним братом. Але також під приціл фотографів потрапила і рідна молодша сестра Пітера — Зара Тіндалл, яка одягла на кінні перегони чарівну жовту сукню від Laura Green та солом'яний капелюх від Sarah Cant.

Зоря і Майл Тіндалл / Фото: Getty Images

Читайте також:

Члени британської королівської родини на кінних перегонах Royal Ascot (11 фото)