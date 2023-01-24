Прикрила живіт жакетом: вагітна Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel

36-річна Шарлотта Казірагі приїхала подивитися шоу Chanel. Дівчина від лютого 2020 року є амбасадоркою французького бренду. А торік у січні Шарлотта відкривала шоу бренду, виїхавши на подіум верхи на коні.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Сьогодні Казірагі прибула на шоу лише як почесна гостя. Вона вагітна третьою дитиною і якщо придивитися, то на фотографіях вже трохи помітний її живіт, що округлився.

Одягнена Шарлотта була в твідовий біло-рожевий штанний костюм від Chanel поверх білого топа, в руках дівчина тримала маленьку рожеву сумку від цього ж бренду і була взута в лаковані ботильйони з розсипом страз на підборах теж від Chanel. Поверх вбрання вона накинула твідове темне пальто. Каштанове волосся Казірагі було розпущене і красиво спадало на плечі, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила очі і яскравою помадою губи. Також її образ доповнював красивий темний манікюр та кілька каблучок на пальцях.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Фотографи зробили фото Шарлотти разом із французькою співачкою та акторкою Ванессою Параді – великою шанувальницею Дому Chanel. Жінки були заскочені в першому ряді на шоу.

Ванесса Параді та Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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