Прилітала до США: вагітну принцесу Євгенію заскочили в аеропорту

Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк ведуть не дуже публічний спосіб життя. Якщо й виходять у світ, то рідко й частіше із членами королівської родини. Але іноді папараці вдається зробити фотографії принцеси.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Нещодавно Євгенію заскочили у VIP-залі аеропорту Санта-Моніки. До Каліфорнії британська принцеса прилітала з робочих питань. А враховуючи, що була недалеко від місця, де живе її двоюрідний брат принц Гаррі і його дружина Меган, ймовірно, вони могли бачитися.

Одягнена Євгенія була у плащ від French Connection під яким було чорне вбрання. На шиї вона мала кілька золотих ланцюжків, на голові окуляри від Nooz Optics у черепаховій оправі, а через плече висіла чорна сумка кросбоді на тонкому ремінці від Louis Vuitton. Нігті принцеса Йоркська не нафарбувала, на її пальцях виблискувала обручка і ще одна тонка золота каблучка на пальці іншої руки. У вухах були золоті сережки-кільця. Легке укладання та денний макіяж завершували образ.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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