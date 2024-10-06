Дивацтво короля Чарльза, яке вас може здивувати: про що йдеться

У британського короля багато різних кумедних звичок, але одна з них особливо дивує.

Якось королівський прислуга Браян Хоуї заявив, що Чарльз любить спати в оголеному вигляді. Важко уявити короля Великої Британії, який відмовляється від піжами в прохолодних королівських замках.

Король Чарльз III у замку Мей / Фото: Getty Images

До того ж, не секрет, що королю Чарльзу прасують піжаму щовечора перед сном. Тому дивацтво це звучить дещо кумедно.

До речі, а ви знали, що король іноді пропускає обід для того, щоб у цей час прогулятися на свіжому повітрі. Його співробітники змушені робити те саме.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми розповідали вам як пророцтво принцеси Діани щодо королеви Камілли справдилося.

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