Приміряла форму льотчика: королева Нідерландів Максима відвідала військову базу

30 березня 51-річна королева Нідерландів Максима взяла участь у навчаннях з гасіння пожеж Вертолітного командування оборони (Defense Helicopter Command), що проводились на авіабазі Гільзе-Рієн.

Тренування проводилося на транспортному вертольоті Chinook із 298-ї ескадрильї. Королева спочатку відвідала брифінг про виконання протипожежних операцій армією, а потім особисто взяла участь у тренувальному польоті вертольота, під час якого було заповнено пожежне відро та загашено вигадану область.

З цієї нагоди Її Величність, звичайно ж, приміряла форму льотчика — комбінезон з нашивкою, однак поєднала його з водолазкою. Також на ній були тактичні черевики і вона вирішила не знімати обручку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Для польоту на гелікоптері королева також одягала куртку та каску.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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