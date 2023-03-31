Приміряла форму льотчика: королева Нідерландів Максима відвідала військову базу

Королева відвідала вертолітну базу Королівських ВПС Нідерландів.
30 березня 51-річна королева Нідерландів Максима взяла участь у навчаннях з гасіння пожеж Вертолітного командування оборони (Defense Helicopter Command), що проводились на авіабазі Гільзе-Рієн.
Тренування проводилося на транспортному вертольоті Chinook із 298-ї ескадрильї. Королева спочатку відвідала брифінг про виконання протипожежних операцій армією, а потім особисто взяла участь у тренувальному польоті вертольота, під час якого було заповнено пожежне відро та загашено вигадану область.
З цієї нагоди Її Величність, звичайно ж, приміряла форму льотчика — комбінезон з нашивкою, однак поєднала його з водолазкою. Також на ній були тактичні черевики і вона вирішила не знімати обручку.
Для польоту на гелікоптері королева також одягала куртку та каску.
Читайте також:
- У сукні Oscar de la Renta з великими квітами: королева Максима відвідала конференцію
- Королеви та пластика: хто з монарших осіб змінював зовнішність і робив "уколи молодості"
- У сукні з принтом і майже без прикрас: новий вихід королеви Максими у Марокко