Приміряли футболки: Астаф'єва, Пивоваров і "Міс Україна-2021" взяли участь у благодійному артпроєкті

Знаменитості одягли футболки, отримані кошти від продажу яких підуть на підтримку дітей, які постраждали від війни.

Українські знаменитості взяли участь у благодійному артпроєкті #CULTUREMATTERS. Його мета - допомогти дітям-переселенцям із окупованих та найбільш обстрілюваних українських міст та територій.

Пресслужба

Художник Станіслав Тіунов створив колекцію з десяти сюрреалістичних чорно-білих принтів у форматі умисного мінімалізму і дилетантизму. Зображення нанесли на білі футболки, з яких створили лімітовану колекцію. Гроші з її продажу підуть на потреби дітей, які постраждали від війни.

У ролі селфі-моделей для лукбуку колекції #CULTUREMATTERS виступили співачка та волонтерка Даша Астафʼєва, найкращий виконавець року за версією музичної премії YUNA-2022 Артем Пивоваров, володарка звання "Міс Україна-2021" Олександра Яремчук, блогер Андрій Трушковський, кінопродюсер Олексій Гладушевський, популярні телеведучі та волонтери Тімур Мірошниченко, Микита Добринін та Андрій Джеджула.

Даша Астафʼєва/Пресслужба

Олександра Яремчук/Пресслужба

Артем Пивоваров/Пресслужба

Тімур Мірошниченко/Пресслужба

Олексій Гладушевський/Пресслужба

Олексій Гладушевський/Пресслужба

Микита Добринін/Пресслужба

Колекція футболок білого кольору з принтами виставлена на продаж на сторінці проєкту в Instagram. Вартість футболки становить 999 грн.

На отримані від продажу кошти закуплять м’які іграшки та ігри для розвитку, розмальовки, альбоми з наклейками для 194 дітей-переселенців із Харкова, Кременчука та Маріуполя, які нині перебувають у Суботцівській територіальній громаді на Кіровоградщині під опікою благодійного фонду "Можемо разом".

Андрій Трушковський/Пресслужба

Тімур Мірошниченко/Пресслужба

Андрій Джеджула/Пресслужба

До серії принтів артпроєкту увійшло 10 зі 100 малюнків, які були створені Тіуновим у різні часи протягом 23-х років під впливом подій, що відбувалися у країні. Раніше роботи автора також використовувалися у відеоряді концертів співачки Alloise та як обкладинка синглу Alexey Gorchitza.

Нагадуємо, благодійний фонд "Можемо разом" також ініціював збір коштів на 10 тисяч джгутів-турнікетів для медичного батальйону "Госпітальєри", який займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів із фронту. Зробити внесок можна на спеціальній онлайн-платформі для подолання гуманітарної катастрофи, спровокованої воєнними діями на території України.

Читайте також: