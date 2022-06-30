Принц Чарльз більше не фінансує пару: як заробляють свої мільйони Меган та Гаррі

Принц Чарльз більше не фінансує пару: як заробляють свої мільйони Меган та Гаррі

Принц Чарльз більше не фінансує свого молодшого сина Гаррі та його дружину Меган Маркл. Тепер подружжя Сассекських повністю незалежно від королівської родини. І це той результат, якого пара прагнула, коли йшла зі складу сім'ї.

Коли принц Гаррі та Меган Маркл сенсаційно заявили, що йдуть з королівської родини, вони сказали, що працюватимуть, щоб стати фінансово незалежними. І останні королівські звіти показують, що вони досягли цієї мети, оскільки з'ясувалося, що принц Чарльз більше не фінансує пару, пише Mirror.

Меган і Гаррі у Британії / Фото: Getty Images

Джерело, близьке до принца Уельського, сказало, що Гаррі і Меган слід привітати з досягненням їхньої мети. То звідки ж Сассекси беруть свої мільйони, як заробляють?

Контракт із Netflix

Після відходу з королівської родини Гаррі та Меган підписали кілька угод, вартість яких оцінюється в мільйони доларів. Одна з них була укладена з Netflix, вартість якої оцінювалась у 112 мільйонів доларів.

Передбачається, що в розробці перебуває документальний фільм про ігри Invictus Games, які заснував Гаррі, і які подружжя Сассекських разом відвідало у квітні цього року в Нідерландах. А також реалітішоу, присвячене сімейному життю Гаррі та Меган.

А ось робота над мультфільмом "Перлина", про маленьку дівчинку, яка розповідала б історію дорослішання самої Меган Маркл, раніше була припинена.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Associated Press

Контракт зі Spotify

Пара також підписала контракт зі Spotify на суму 18 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво подкастів, що просувають "різноманітні історії, які надихають під брендом пари Archewell Audio. Тим не менш, було зроблено мало контенту, і раніше цього року повідомлялося, що Spotify бере угоду у свої руки та буде використовувати власний виробничий підрозділ для шоу.

Пізніше з'ясувалося, що Меган випустить серію подкастів про жінок, які будуть називатися "Архетипи" і запустяться цього літа. Герцогиня поговорить з істориками, експертами та жінками, які випробували на собі наслідування.

Допомога Опри Вінфрі

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

2020 року Меган заручилася допомогою своєї подруги-мільярдерки Опри Вінфрі, яка допомогла продати веганський бренд кави, в який герцогиня інвестувала.

Герцогиня підтримала фірму Clevr Blends — стартап, що виробляє швидкорозчинний латте з вівсяного молока — оскільки вона, як повідомляється, "починає формувати портфель інвестицій у стартап". Проте вартість угоди невідома.

Книжки

Торік світ побачила дитяча книжка, написана герцогинею Сассекською під назвою "Лавка", за визнанням Меган, була написана під натхненням від вірша, який вона написала для Гаррі невдовзі після народження їхнього первістка — сина Арчі. Повідомляється, що аванс за цю книжку становив 500 000 фунтів стерлінгів.

Принц Гаррі зараз також пише відверті мемуари, проте вважається, що всі отримані кошти підуть на благодійність. Але час покаже.

Принц Гаррі та стартап BetterUp

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцог Сассекський влаштувався працювати головним спеціалістом з впливу у стартапі BetterUp з Силіконової долини, який займається навчанням людей питанням їхнього психічного здоров'я, щоб підвищити їхню продуктивність. Його зарплата не розголошується, але технічний експерт повідомив, що вона може становити близько двох мільйонів фунтів стерлінгів.

Під час інтерв'ю з Опро Вінфрі принц Гаррі розповів, що переїхати до США вони змогли завдяки спадщині, яка в нього залишилася від матері принцеси Діани. Вважається, що на момент її смерті у серпні 1997 року ця сума становила близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Він сказав Опрі: "Я приніс те, що залишила мені мама. І без цього ми не змогли б переїхати". Крім того, коли 2002 року померла королева-мати Єлизавета, повідомлялося, що Гаррі та Вільям розділять близько 14 мільйонів фунтів стерлінгів зі статків їхньої прабабусі, які оцінюється в 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Але є у пари не лише доходи, а й великі витрати.

Особняк Монтесіто

Оселившись у Каліфорнії, Гаррі та Меган зняли великий будинок у престижному районі Монтесіто. Повідомляється, що будинок коштує 11 мільйонів фунтів стерлінгів, а пара має іпотечний кредит на суму близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вважається, що їм доведеться сплачувати майже 50 000 фунтів стерлінгів на місяць протягом наступних 30 років, щоб покрити виплати з іпотеки, а також податки на майно та страховки.

Котедж Фрогмор

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Після весілля 2018 року пара оселилася в Кенсінгтонському палаці, але зрештою переїхала до Віндзора у новий будинок Frogmore Cottage.

Будинок був відремонтований до того, як вони в'їхали, що коштувало 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, причому британські платники податків спочатку сплатили цей рахунок, перш ніж Гаррі та Меган повернули гроші за ремонт після того, як відмовилися від виконання королівських обов'язків.

Незважаючи на те, що пара не живе там, нині вони фінансують загальне утримання свого колишнього будинку, наприклад, догляд за садом. Фрогмор, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня і належить Crown Estate, був подарунком бабусі Гаррі, королеви Єлизавети II.

Безпека

Поки Меган і Гаррі жили у Великій Британії, безпеку пари забезпечувала столична поліція. Тепер їм доводиться платити за власну безпеку. Раніше цього року повідомлялося, що вони найняли охоронця, який раніше працював із Майклом Джексоном. Але сума, яку вони витрачають на охорону, не розголошується.

Під час інтерв'ю з Опрі Гаррі сказав, що великі грошові угоди пари з такими компаніями, як Netflix і Spotify, "ніколи не були частиною плану", але були необхідні. Ще б пак, адже у герцогині Сассекської гарний апетит.

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