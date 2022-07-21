Принц Чарльз і герцогиня Камілла вшанували пам'ять британців, які воювали у Фолклендській війні

Принц Уельський Чарльз та герцогиня Корнуольська зустрілися з ветеранами Фолклендської війни під час прийому з нагоди 40-річчя конфлікту на борту авіаносця Королівського флоту HMS Queen Elizabeth.

Королівську пару зустрів президент Південноатлантичної асоціації медалей коммодор Джеймі Міллер. На заході дали королівський салют від почесної варти Королівського флоту у супроводі армійського оркестру на пристані військово-морської бази Портсмута.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Коли принц Уельський та його дружина прибули на корабель, їх зустріли командир авіаносця капітан Ян Фізі та міністр оборони Бен Воллес. Потім Чарльз і Камілла мали нагоду зустрітися з ветеранами Фолклендської війни, обслуговуючим персоналом та їхніми сім'ями під час прийому у величезному ангарі авіаносця, пише Daily Mail. Королівське подружжя вшанувало пам'ять тих, хто бився у Фолклендській війні, однією з найбільших військових операцій Великої Британії з часів Другої світової війни.

Загалом 255 британських військовослужбовців загинули, семеро кораблів були знищені внаслідок дій противника і дев'ять літаків було збито на той час, коли британські війська відвоювали острови, і конфлікт закінчився 2 червня.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Камілла, яка нещодавно відсвяткувала 75-річчя, цього дня була в сукні з принтом і світло-бежевих туфлях на невисоких підборах, з прикрас на ній був золотий ланцюжок з двома медальйонами, який герцогиня носить, практично не знімаючи й перлинні сережки-висячки. Також Камілла зробила класичне укладання та легкий макіяж. Принц Уельський Чарльз був у пісочному костюмі, білій сорочці в тонку клітинку та темній краватці з принтом, а взутий у туфлі-оксфорди.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Нещодавно Чарльз та Камілла відвідували з триденним візитом графства Девон та Корнуолл, де провели кілька важливих зустрічей.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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