Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Єгипті 2003 року / Getty Images

Принц Чарльз і герцогиня Камілла їдуть в королівський тур: що про нього відомо

Принц Чарльз і герцогиня Камілла їдуть в королівський тур: що про нього відомо

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз збираються в тур Йорданією та Єгиптом. Він відбудеться з 16 до 19 листопада. Розкажемо докладніше, що чекає на королівську пару.

Королівське подружжя офіційно зустрінуть у Йорданії король Абдалла II та королева Ранія у перший день їхнього візиту. Герцогиня Корнуольська більше дізнається про роботу королеви Ранії щодо захисту вразливих дітей та матерів та візьме участь у заході "Жінки світу", що сприяє розширенню прав та можливостей жінок.

Королева Ранія / Getty Images

Принц Чарльз зустрінеться з гуманітарними групами, які він підтримує як покровитель, зокрема з Верховним комісаром Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та Міжнародним комітетом порятунку, і підкреслить роль країни у забезпеченні притулку 650 000 зареєстрованих сирійських біженців і більше двох мільйонів палестинців, пише Hello!.

Щодо Єгипту, то основні моменти туру включають прийом між Великою Британією та Єгиптом, присвячений зв'язку між двома країнами, який буде організований з видом на піраміди на плато Гіза. Королівське подружжя також здійснить поїздку древнім містом Олександрія.

Кріс Фіцджеральд, заступник особистого секретаря принца, сказав, що зміна клімату буде однією з основних тем візиту, а інші питання включатимуть міжконфесійний діалог, розширення прав та можливостей жінок та зусилля щодо збереження культурної спадщини.

Нагадаємо, Чарльз та Камілла востаннє відвідали Єгипет 2006 року. В Йорданії Чарльз був 2015 року, а Камілла – 2013 року.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

З нетерпінням чекаємо на цю поїздку і з цікавістю розглядатимемо образи і герцогині Корнуольської, і королеви Ранії.

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