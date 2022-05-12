Принц Чарльз і Камілла в яскравій сукні приїхали до Канадського дому в Лондоні

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська готуються до чергової поїздки, а поки що відвідали Канадський будинок у Лондоні.
Сьогодні герцогиня Корнуольська продемонструвала свою дипломатичну майстерність, одягнувши червоний колір канадського прапора, напередодні свого майбутнього королівського візиту до Канади наступного тижня.
74-річна Камілла мала елегантний вигляд у червоній вовняній сукні від британського модельєра Брюса Олдфілда, зшиту спеціально для неї. Герцогиня доповнила образ чорними шкіряними туфлями на низьких підборах та сумкою від Chanel. 73-річний принц Чарльз був одягнений у сірий костюм у тонку смужку у поєднанні з блакитною сорочкою та краваткою.
Принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідають Канаду цього місяця у рамках святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Для Його Високості принца Чарльза ця поїздка до Канади стане 19-ю. Візит королівського подружжя триватиме від 17 до 19 травня.
У Кларенс-хаус заявили: "Принц Чарльз давно вважав, що нам потрібно вчитися у корінних народів усього світу тому, як краще жити і дбати про природу і планету, і що цей тур підкреслить акцент на навчанні корінних народів Канади".
Поїздка відбудеться після того, як 7 березня королева Єлизавета II провела аудієнцію прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо у Віндзорському замку, під час якої продемонструвала підтримку Україні.
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