Принц Чарльз і Камілла в яскравій сукні приїхали до Канадського дому в Лондоні

Принц Чарльз і Камілла в яскравій сукні приїхали до Канадського дому в Лондоні

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська готуються до чергової поїздки, а поки що відвідали Канадський будинок у Лондоні.

Сьогодні герцогиня Корнуольська продемонструвала свою дипломатичну майстерність, одягнувши червоний колір канадського прапора, напередодні свого майбутнього королівського візиту до Канади наступного тижня.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Associated Press

74-річна Камілла мала елегантний вигляд у червоній вовняній сукні від британського модельєра Брюса Олдфілда, зшиту спеціально для неї. Герцогиня доповнила образ чорними шкіряними туфлями на низьких підборах та сумкою від Chanel. 73-річний принц Чарльз був одягнений у сірий костюм у тонку смужку у поєднанні з блакитною сорочкою та краваткою.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідають Канаду цього місяця у рамках святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Для Його Високості принца Чарльза ця поїздка до Канади стане 19-ю. Візит королівського подружжя триватиме від 17 до 19 травня.

Герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

У Кларенс-хаус заявили: "Принц Чарльз давно вважав, що нам потрібно вчитися у корінних народів усього світу тому, як краще жити і дбати про природу і планету, і що цей тур підкреслить акцент на навчанні корінних народів Канади".

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Поїздка відбудеться після того, як 7 березня королева Єлизавета II провела аудієнцію прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо у Віндзорському замку, під час якої продемонструвала підтримку Україні.

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