Принц Чарльз, Камілла принц Вільям та Кейт відвідали службу до Дня Співдружності

Члени британської королівської родини, які надають підтримку Україні під час війни, вчора відвідали службу у Вестмінстерському абатстві.
Служба присвячена Дню Співдружності націй. Її відвідали спадкоємець королеви – принц Чарльз із дружиною Каміллою, його старший син принц Вільям із дружиною герцогинею Кембриджською Кетрін, двоюрідна сестра королеви Єлизавети II – принцеса Олександра, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та багато інших.
Сама її Величність на службі не була присутня. Зараз королева все частіше пропускає заходи через почесний вік (наступного місяця Єлизаветі II виповниться 96 років).
Це був перший раз, коли Її Величність пропустила захід майже за десятиліття, і це мало стати її дебютним публічним виступом після досягнення віхи її платинового ювілею у лютому. Востаннє королева пропустила службу 2013 року, коли одужувала від неприємного нападу гастроентериту.
Рішення монархині, яка щойно вилікувалася від коронавірусу, не бути присутньою на заході було ухвалено, як запобіжний захід і практичний спосіб організації поїздок, а не нова проблема зі здоров'ям.
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