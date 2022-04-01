Принц Чарльз приділив увагу науці

Принц Уельський відвідав один із найвідоміших наукових центрів Кембриджського університету.

Принц Чарльз учора, 31 березня, зустрівся зі співробітниками лабораторії Віттла у Кембриджі.

Принц Чарльз / Getty Images

Лабораторія Віттла — дослідна лабораторія енергетики, що базується в Кембриджському університеті. До складу Whittle Lab входять академічний ерсонал, дослідницький персонал та стипендіати, аспіранти та допоміжні співробітники.

п Принц Чарльз / Getty Images

Також принц зустрівся зі студентами Кембриджського фонду, одержувачами стипендій Співдружності Його Королівської Високості принца Уельського.

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Уельський також відкрив меморіальну дошку разом із генеральним директором Клер Шайн у будівлі Entopia під час свого візиту.

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