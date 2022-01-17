Принц Чарльз проігнорував запитання журналіста про свого скандального брата принца Ендрю, і це зняли на відео

Принц Чарльз проігнорував запитання журналіста про свого скандального брата принца Ендрю, і це зняли на відео

Ситуація, в якій опинився принц Ендрю, – не найкраща для членів британської королівської родини. І якщо королеві Єлизаветі II ніхто не ставить запитань, то іншим членам сім'ї дістається.

Нещодавно репортер поставив таке запитання принцу Уельському Чарльзу. Питання стосувалося позбавлення військових звань та королівського заступництва принца Ендрю.

Через день після того, як було оголошено, що принц Ендрю був позбавлений свого королівського заступництва та військової приналежності на тлі судового процесу про сексуальне насильство проти нього, принц Чарльз відвідав Абердіншир, і Джеймс Метьюз із Sky News запитав його про скандал.

"Ваша Королівська Високосте, чи можу я дізнатися вашу думку про становище вашого брата, принца Ендрю?" — сказав репортер. "Як ви на це дивитеся?", — запитав він, пише People.

Але принц Уельський повністю проігнорував запитання і продовжив розмову з іншим чоловіком.

Джеймс Метьюз виклав це відео у твітері.

Принц на питання Карла на його молодший брат ⁦ @SkyNews ⁩ pic.twitter.com/YiLzxL1fI7 — James Matthews (@jamesmatthewsky) January 14, 2022

Незважаючи на скандал, 61-річний принц Ендрю, ймовірно, збереже свій титул герцога Йоркського і збереже своє місце в черзі престолонаслідування, де зараз посідає дев'яте місце після двох дітей принца Гаррі та Меган Маркл. Однак він більше не використовуватиме титул "Його Королівська Високість" у жодній офіційній ролі.

Принц Ендрю / Getty Images

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