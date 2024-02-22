Принц Чарльз розбив серце принцесі Діані за добу до їхнього весілля: що зробив майбутній король

Весільна церемонія пари відбулася 29 липня 1981 року у соборі Святого Павла.
У ті роки принц Уельський та Діана Спенсер вважалися ідеальною парою. Він був зрілим 30-річним хлопцем, а вона молодою 20-річною дівчиною. І начебто вони були такі щасливі.
Але за словами колишньої астрологині леді Діани за зачиненими дверима все було не так райдужно. Ще 2020 року Пенні Торнтон заявила, що Чарльз розповів Діані про свої справжні почуття лише за 24 години до того, як вони мали піти до вівтаря. Майбутній король зізнався, що не кохає свою наречену.
У коментарі журналу ОК! астрологиня сказала: "Це було справді жахливо, вчинити так зі своєю нареченою. Ти знаєш, що завтра ж збираєшся повінчатися у соборі Святого Павла", — сказала вона.
І все-таки їхнє весілля відбулося, а шлюб тривав до 1992 року, а офіційно вони розлучилися лише 1996-го. Вони продовжували виконувати королівські обов'язки до офіційного розлучення.
Через рік після розлучення принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року в результаті автокатастрофи в Парижі. На той момент вони з Чарльзом, як стверджується, залишалися добрими друзями та батьками своїх двох синів.
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