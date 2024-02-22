Принц Чарльз розбив серце принцесі Діані за добу до їхнього весілля: що зробив майбутній король

У ті роки принц Уельський та Діана Спенсер вважалися ідеальною парою. Він був зрілим 30-річним хлопцем, а вона молодою 20-річною дівчиною. І начебто вони були такі щасливі.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин. / Фото: Getty Images

Але за словами колишньої астрологині леді Діани за зачиненими дверима все було не так райдужно. Ще 2020 року Пенні Торнтон заявила, що Чарльз розповів Діані про свої справжні почуття лише за 24 години до того, як вони мали піти до вівтаря. Майбутній король зізнався, що не кохає свою наречену.

У коментарі журналу ОК! астрологиня сказала: "Це було справді жахливо, вчинити так зі своєю нареченою. Ти знаєш, що завтра ж збираєшся повінчатися у соборі Святого Павла", — сказала вона.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

І все-таки їхнє весілля відбулося, а шлюб тривав до 1992 року, а офіційно вони розлучилися лише 1996-го. Вони продовжували виконувати королівські обов'язки до офіційного розлучення.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Через рік після розлучення принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року в результаті автокатастрофи в Парижі. На той момент вони з Чарльзом, як стверджується, залишалися добрими друзями та батьками своїх двох синів.

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