Принц Чарльз розповів інтимну подробицю про свою дружину Каміллу

Принц Уельський Чарльз поділився під час поїздки до Руанди досить інтимною подробицею про свою дружину герцогиню Каміллу.

Під час поїздки королівська пара відвідала показ мод у столиці Руанди Кігалі. І там принц Чарльз жартома назвав свою дружину "владною герцогинею".

Репортери помітили, що коли Камілла просила Чарльза поквапитися, поки вона чекала на нього, щоб принц сфотографувався з шанувальниками, сміючись і вказуючи на свою дружину, Чарльз сказав: "Вона дуже владна", — пише Hello!

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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73-річний Чарльз та 74-річна Камілла, нагадаємо, перебувають у шлюбі вже 17 років. Подружжя стало почесними гостями на заході, який продемонстрував нові таланти в галузі моди в країні та інших країнах Співдружності. Вони зустрілися з моделями та 16 дизайнерами із семи країн Співдружності, які демонстрували свій одяг під час Тижня моди в Руанді.

Раніше герцогиня Камілла в інтерв'ю британському Vogue розповіла, що робить їх із Чарльзом шлюб міцнішим. Камілла також знялася у гарному фотосеті на честь свого майбутнього 75-річчя, яке вона відсвяткує 17 липня. А під час роботи з фотографом назвала себе "старим кажаном".

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Getty Images

Схоже, у Камілли чудове почуття гумору.

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