Принц Чарльз та герцогиня Камілла показали свою розкішну ялинку у Кларенс-хаус

Ми вже бачили святкову листівку герцогині Кембриджської та принца Чарльза. Тепер вони показали нове фото, зроблене у Кларенс-хаусі.

Нещодавно резиденцію королівського подружжя прикрасили до Різдва. Чарльз та Камілла сфотографували біля невисокої, але дуже гарної ялинки, а знімок розмістили на своїй офіційній сторінці в Instagram, де було написано:

"В це Різдво принц Уельський і герцогиня Корнуольська спонукають згадати своїх старших друзів і родичів у святковий сезон. ✨ Чи знаєте ви, що майже 1,5 мільйона літніх людей почуваються на Різдво самотнішими, ніж у будь-яку пору року? @age_uk кампанія Silver Line #Яскравіше Різдва підтримує тих, хто може бути самотнім цього року.

The Prince is Patron of Age UK, благодійна організація, яка підтримує людей похилого віку по всій Великій Британії, і The Duchess — покровителька Silver Line, яка надає літнім людям цілодобову гарячу лінію, за допомогою якої вони можуть зателефонувати для отримання інформації, підтримки або просто дружнього спілкування", — йдеться у повідомленні.

Камілла та Чарльз не будуть почуватися самотньо на свята, адже будуть перебувати у колі близьких людей. Але закликають допомагати оточуючим.

