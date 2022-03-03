Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Принц Чарльз та герцогиня Камілла помолилися за Україну

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Принц Чарльз та герцогиня Камілла помолилися за Україну

Принц Чарльз / Getty Images

Україну підтримує весь світ та члени британської королівської родини теж.

Принц Вельський Чарльз та його дружина Камілла відвідали український католицький собор Святої Сімейства у Лондоні.

Разом із послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з гостями, включаючи лідерів української громади та волонтерів, які допомагають гуманітарним зусиллям. Біля вівтаря Українського католицького собору Їхні Королівські Високості запалили свічку та поклали соняшники, національну квітку-символ України.

Принц Чарльз / © Getty Images
Принц Чарльз / Getty Images

"Наші думки та молитви з вами в цей самий критичний час", — принц Вельський та герцогиня Корнуольська висловили свою підтримку представникам української громади.

Раніше свою підтримку Україні, на яку напала Росія і жорстоко тут воює, висловили герцог та герцогиня Кембриджські, а також герцог та герцогиня Сассекські.

Читайте також:

Наступна публікація