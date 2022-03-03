Принц Чарльз та герцогиня Камілла помолилися за Україну

Україну підтримує весь світ та члени британської королівської родини теж.
Принц Вельський Чарльз та його дружина Камілла відвідали український католицький собор Святої Сімейства у Лондоні.
Разом із послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з гостями, включаючи лідерів української громади та волонтерів, які допомагають гуманітарним зусиллям. Біля вівтаря Українського католицького собору Їхні Королівські Високості запалили свічку та поклали соняшники, національну квітку-символ України.
"Наші думки та молитви з вами в цей самий критичний час", — принц Вельський та герцогиня Корнуольська висловили свою підтримку представникам української громади.
Раніше свою підтримку Україні, на яку напала Росія і жорстоко тут воює, висловили герцог та герцогиня Кембриджські, а також герцог та герцогиня Сассекські.
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