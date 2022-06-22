Принц Чарльз та герцогиня Камілла прибули до країни, де ніколи не була королева Єлизавета II

Принц Чарльз став першим членом королівської сім'ї, який ступив на землю Руанди, коли він і Камілла минулої ночі приземлилися в Кігалі. Принц Уельський представляє там королеву на зустрічі глав урядів Співдружності.
Сьогодні принц Чарльз та Камілла вшанували пам'ять жертв геноциду в Руанді 1994 року під час відвідування меморіалу у Кігалі. Королівська пара зустрілася з тими хто вижив під час масового геноциду і віддали шану жертвам, поклавши вінок з білих троянд, на якому була листівка, підписана парою, і срібні стрічки з тисненням "Ніколи більше".
Поїздка стала першим королівським візитом до Руанди та однієї з небагатьох країн світу, які королева Єлизавета II не відвідувала. 74-річна Камілла приїхала одягнена у квіткову сукню у поєднанні з туфлями тілесного кольору на підборах та перлинними сережками. Камілла також була в сонцезахисних окулярах, а Чарльз був одягнений у лляний костюм кремового кольору, білу сорочку та смугасту краватку.
Як повідомляє Daily Mail, принц і герцогиня відвідали особисту екскурсію експонатами меморіалу на першому поверсі, а потім попрямувала нагору, щоб оглянути "дитячу кімнату", в якій представлені деталі та фотографії, зроблені до геноциду, дітей, які були вбиті. Пара уважно прочитала коментарі про дітей, убитих під час геноциду 1994 року, і Чарльз відреагував, сказавши: "Жахливо, це трапляється дуже часто". Його дружина нарікала на те, "що люди можуть зробити з людьми".
Останки приблизно 250 тисяч жертв поховані на території меморіалу, в якому є освітній центр, де пара поклала вінок з білих квітів з рукописною листівкою Чарльза, на якій було написано: "У вічну пам'ять про тих, хто загинув у геноцид тутсі".
1994 року сотні тисяч членів громади тутсі були вбиті в Руанді етнічними екстремістами хуту. Кажуть, що питання геноциду і примирення дуже близьке серцю принца, і сьогодні він також відвідає село, яке зазнало нападу.
We remember all the victims of the 1994 Genocide against the Tutsi.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 22, 2022
The Kigali Genocide Memorial is the final resting place for more than 250,000 of the approximately 1 million victims of the Genocide. pic.twitter.com/UPrrxPV24B
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