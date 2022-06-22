Принц Чарльз та герцогиня Камілла прибули до країни, де ніколи не була королева Єлизавета II

Принц Чарльз та герцогиня Камілла прибули до країни, де ніколи не була королева Єлизавета II

Принц Чарльз став першим членом королівської сім'ї, який ступив на землю Руанди, коли він і Камілла минулої ночі приземлилися в Кігалі. Принц Уельський представляє там королеву на зустрічі глав урядів Співдружності.

Сьогодні принц Чарльз та Камілла вшанували пам'ять жертв геноциду в Руанді 1994 року під час відвідування меморіалу у Кігалі. Королівська пара зустрілася з тими хто вижив під час масового геноциду і віддали шану жертвам, поклавши вінок з білих троянд, на якому була листівка, підписана парою, і срібні стрічки з тисненням "Ніколи більше".

Поїздка стала першим королівським візитом до Руанди та однієї з небагатьох країн світу, які королева Єлизавета II не відвідувала. 74-річна Камілла приїхала одягнена у квіткову сукню у поєднанні з туфлями тілесного кольору на підборах та перлинними сережками. Камілла також була в сонцезахисних окулярах, а Чарльз був одягнений у лляний костюм кремового кольору, білу сорочку та смугасту краватку.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, принц і герцогиня відвідали особисту екскурсію експонатами меморіалу на першому поверсі, а потім попрямувала нагору, щоб оглянути "дитячу кімнату", в якій представлені деталі та фотографії, зроблені до геноциду, дітей, які були вбиті. Пара уважно прочитала коментарі про дітей, убитих під час геноциду 1994 року, і Чарльз відреагував, сказавши: "Жахливо, це трапляється дуже часто". Його дружина нарікала на те, "що люди можуть зробити з людьми".

Останки приблизно 250 тисяч жертв поховані на території меморіалу, в якому є освітній центр, де пара поклала вінок з білих квітів з рукописною листівкою Чарльза, на якій було написано: "У вічну пам'ять про тих, хто загинув у геноцид тутсі".

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

1994 року сотні тисяч членів громади тутсі були вбиті в Руанді етнічними екстремістами хуту. Кажуть, що питання геноциду і примирення дуже близьке серцю принца, і сьогодні він також відвідає село, яке зазнало нападу.

We remember all the victims of the 1994 Genocide against the Tutsi.



The Kigali Genocide Memorial is the final resting place for more than 250,000 of the approximately 1 million victims of the Genocide. pic.twitter.com/UPrrxPV24B — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 22, 2022

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