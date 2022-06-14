Принц Чарльз та герцогиня Камілла приїхали на королівські кінні перегони в Аскоті

Принц Чарльз та герцогиня Камілла приїхали на королівські кінні перегони в Аскоті

Сьогодні відбудеться перший день королівських кінних перегонів Royal Ascot на іподромі в Аскоті. Вже відомо, що королева Єлизавета II не відвідає цей захід, а деякі її найближчі родичі вже потішили своєю присутністю.

Члени королівської родини відвідують сьогодні перегони в Аскоті. Серед гостей і принц Чарльз із дружиною Каміллою.

У той час як королева Єлизавета не була присутня на відкритті найпопулярніших перегонів у Великій Британії, принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська проїхалися в кареті разом з Пітером Філліпсом, а потім посіли місце у королівській ложі.

Графиня Софі, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

74-річна Камілла сьогодні має чудовий вигляд. На ній блакитне пальто і світлий крислатий капелюх з квітами. На пальті пришпилена маленька брошка, а образ завершує перлинне кольє з чотирьох ниток та сережки з перлів.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Принц Чарльз одягнений у сірий костюм-трійку, білу сорочку у тонку блакитну смужку та блакитну краватку з малюнком. На голові у Чарльза капелюх циліндр.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Також на кінні перегони приїхала Зара Тіндалл та принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс та Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

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