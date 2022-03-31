Принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали відкриття нових офісів Meta у Лондоні

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла офіційно відкрили нові офіси Meta на півночі Лондона.

Королівській парі був представлений великий сенсорний екран, щоб вони могли відкрити віртуальну меморіальну дошку на честь відкриття штаб-квартири.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Потім Чарльзу та Каміллі показали будівлю, в якій розмістяться 5000 робочих місць для інженерів, що працюють над Instagram, а також Reality Labs та Workplace.

Герцогиня Корнуольська під час візиту познайомилася з чотирма жінками, які зголосилися стати адміністраторами групи Facebook, яка об'єднує батьків та сім'ї, перш ніж вона зняла відео для свого власного книжкового клубу The Reading Room.

Герцогиня Камілла / Getty Images

Потім вона возз'єдналася зі своїм чоловіком, який був на заходах віртуальної реальності, і парі показали фільтр Instagram, який буде розгорнутий до платинового ювілею королеви, пише Hello!

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Стів Гетч, віце-президент Meta по Північній Європі, сказав: "Для нас велика честь, що принц Уельський та герцогиня Корнуольська офіційно відкривають наші нещодавно збудовані офіси в Кінгс-Крос. Лондон вже є нашим найбільшим технологічним центром за межами США, і тепер у нашому новому кампусі будуть працювати тисячі висококваліфікованих інженерів. Наші команди створюють інноваційні технології, щоб поєднати мільярди людей у всьому світі та допомогти розвитку малого бізнесу, а також забезпечити безпеку наших послуг”.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

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