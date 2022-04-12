Принц Чарльз та герцогиня Камілла їдуть у новий королівський тур

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська готуються до нового королівського туру, який відбудеться на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Вже наступного місяця, у травні, королівське подружжя відвідає Канаду. Чарльз та Камілла відвідають країну Співдружності, щоб зустрітися з місцевими жителями Ньюфаундленду та Лабрадору, столичного регіону Канади та Північно-Західних територій. Подальші подробиці буде оголошено пізніше, повідомляє Hello!

Принц Чарльз та Джастін Трюдо / Associated Press

Канада підтримує тісні зв'язки з Великою Британією та королівською сім'єю. Це країна, яку королева найчастіше відвідувала під час свого правління. Востаннє вона була там 2010 року під час свого 22-го візиту.

Чарльз раніше відвідував Канаду 18 разів, а Камілла приїжджала у гості чотири рази. Востаннє вони гастролювали Канадою 2017 року, відвідавши Онтаріо, Нунавут та столичний регіон Канади. Під час візиту члени королівської сім'ї відсвяткували 150-річчя Конфедерації з канадцями.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Зазначимо, зараз дочка королеви – принцеса Анна – здійснює тур Австралією та Папуа-Новою Гвінеєю разом зі своїм чоловіком Тімом Лоуренсом. Він також присвячений платиновому ювілею монархині.

А раніше герцог та герцогиня Кембриджська здійснили поїздку країнами Карибського моря. Знімками цього туру ми ділилися з вами ось тут.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

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