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Принц Чарльз та герцогиня Камілла завершили свій тур Канадою

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Принц Чарльз та герцогиня Камілла завершили свій тур Канадою

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Третій та фінальний день принца Чарльза та герцогині Корнуольської у турі Канадою минув у місті Йеллоунайф.

Там королівське подружжя зустрілося з лідерами корінних народів та громадськими організаціями у столиці Північно-Західних територій.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Чарльз та Камілла побували у Сент-Джонсі, де зустрілися з лідерами корінних народів та місцевими жителями. Другого дня свого візиту вони взяли участь майже у дюжині заходів у канадській столиці, зустрілися з українською громадою, афганськими біженцями, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та генерал-губернатором Мері Мей Саймон.

Першою зупинкою Чарльза та Камілли після прибуття на Північно-Західні території була Детта, громада недалеко від Йеллоунайфа, де їх вітали вождь Едвард Сангріс та вождь Нділа Фред Сангріс, пише Hello! Члени королівської сім'ї брали участь у церемонії "Нагодування вогню", де дені дякують Творцеві.

Чарльз та Камілла піднесли до вогню тютюнові підношення. У багатьох культурах корінних народів тютюн вважається священним і використовується для духовного зцілення та церемоніальних цілей.

Потім Чарльз зустрівся з жителями Детти, після чого попрямував до територіального парку Фреда Хенна, щоб відвідати ділянку рейнджерів. Цього року канадські рейнджери святкують своє 75-річчя.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / © Getty Images
Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Принц Уельський, який вже давно виступає за збереження планети, зустрівся з ними, щоб обговорити їхню роботу в галузі зміни клімату. Чарльзу також вдалося випробувати снігохід.

Пізніше Чарльз і Камілла прибули до Центру спадщини принца Уельського в Єллоунайфі, де вони зустрілися з місцевими виробниками продуктів харчування. Чарльз також виступив там із промовою. Після цього королівська пара вирушила додому до Британії.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / © Getty Images
Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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