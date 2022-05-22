Принц Чарльз та герцогиня Камілла завершили свій тур Канадою

Третій та фінальний день принца Чарльза та герцогині Корнуольської у турі Канадою минув у місті Йеллоунайф.

Там королівське подружжя зустрілося з лідерами корінних народів та громадськими організаціями у столиці Північно-Західних територій.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Чарльз та Камілла побували у Сент-Джонсі, де зустрілися з лідерами корінних народів та місцевими жителями. Другого дня свого візиту вони взяли участь майже у дюжині заходів у канадській столиці, зустрілися з українською громадою, афганськими біженцями, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та генерал-губернатором Мері Мей Саймон.

Першою зупинкою Чарльза та Камілли після прибуття на Північно-Західні території була Детта, громада недалеко від Йеллоунайфа, де їх вітали вождь Едвард Сангріс та вождь Нділа Фред Сангріс, пише Hello! Члени королівської сім'ї брали участь у церемонії "Нагодування вогню", де дені дякують Творцеві.

Prince of Wales Northern Heritage Centre, Yellowknife



43 років since his last visit, His Royal Highness has returned! Вона була fascinating, щоб дізнатися, як Heritage Centre був evolved через decades протягом цього часу. pic.twitter.com/JYvEJccX3Y — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 20, 2022

Чарльз та Камілла піднесли до вогню тютюнові підношення. У багатьох культурах корінних народів тютюн вважається священним і використовується для духовного зцілення та церемоніальних цілей.

Потім Чарльз зустрівся з жителями Детти, після чого попрямував до територіального парку Фреда Хенна, щоб відвідати ділянку рейнджерів. Цього року канадські рейнджери святкують своє 75-річчя.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Принц Уельський, який вже давно виступає за збереження планети, зустрівся з ними, щоб обговорити їхню роботу в галузі зміни клімату. Чарльзу також вдалося випробувати снігохід.

Як Canadian Rangers mark the 75th anniversary, HRH був віднесений до appointed as an Honorary Canadian Ranger!



Вони є понад 5000 Canadian Rangers які живуть більше 200 комунікацій, говорячи 26 різних мов і діалектів, багато Indigenous. pic.twitter.com/9c7iLxkKp8 — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 19, 2022

Пізніше Чарльз і Камілла прибули до Центру спадщини принца Уельського в Єллоунайфі, де вони зустрілися з місцевими виробниками продуктів харчування. Чарльз також виступив там із промовою. Після цього королівська пара вирушила додому до Британії.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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