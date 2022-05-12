Принц Чарльз та Камілла відвідали першу вечірку в садах Букінгемського палацу

Садові вечірки у Букінгемському палаці знову відчиняють свої двері для гостей. Вчора перших гостей там вітали принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська.
Раніше до початку пандемії коронавірусу в садах Букінгемського палацу такі вечірки проводилися щороку у травні та червні. Їх особисто відвідувала і королева Єлизавета ІІ.
Нещодавно була офіційна заява про те, що монархиня більше не відвідуватиме таких заходів, як і багато інших, через проблеми з рухливістю. Але решта членів сім'ї її охоче замінюватиме.
На вчорашній вечірці окрім Чарльза та Камілли також були присутні принцеса Анна, герцог Кентський, принц та принцеса Майкл Кентські. Погода була дощова, тому жінкам довелося взяти з собою парасольки.
Вечірки проходитимуть у рік платинового ювілею королеви і проводяться для гостей на знак визнання їхнього позитивного внеску в життя суспільства по всій Великій Британії.
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