Принц Чарльз та Камілла відвідали першу вечірку в садах Букінгемського палацу

Садові вечірки у Букінгемському палаці знову відчиняють свої двері для гостей. Вчора перших гостей там вітали принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська.

Раніше до початку пандемії коронавірусу в садах Букінгемського палацу такі вечірки проводилися щороку у травні та червні. Їх особисто відвідувала і королева Єлизавета ІІ.

Принцеса Анна, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Нещодавно була офіційна заява про те, що монархиня більше не відвідуватиме таких заходів, як і багато інших, через проблеми з рухливістю. Але решта членів сім'ї її охоче замінюватиме.

Садова вечірка / Фото: Associated Press

На вчорашній вечірці окрім Чарльза та Камілли також були присутні принцеса Анна, герцог Кентський, принц та принцеса Майкл Кентські. Погода була дощова, тому жінкам довелося взяти з собою парасольки.

Герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Вечірки проходитимуть у рік платинового ювілею королеви і проводяться для гостей на знак визнання їхнього позитивного внеску в життя суспільства по всій Великій Британії.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

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