Принц Чарльз та його дружина Камілла відвідали офіс BBC у Лондоні

Принц Чарльз та його дружина Камілла відвідали офіс BBC у Лондоні

Принц Чарльз та його дружина Камілла активно виконують свої королівські обов'язки, принц Уельський готується стати наступником королеви Єлизавети ІІ.

Нещодавно королівська пара приїхала на телестудію BBC в Лондоні, щоб відсвяткувати 90-річчя компанії, подякувати співробітникам та дізнатися, як вони продовжують свою роботу на території України, Росії та Афганістану.

Камілла та принц Чарльз / Associated Press

74-річна герцогиня Камілла була цього дня у лаконічному синьому костюмі, що складався з короткого жакета та спідниці та взута у чорні туфлі-човники на невисоких підборах. В руках несла синю сумку у вигляді маленької валізи.

Камілла та принц Чарльз / Associated Press

Камілла та принц Чарльз / Associated Press

Раніше принц Чарльз та герцогиня Корнуольська заявляли про те, що підтримують Україну під час повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Також подружжя відвідало католицький собор Святої Сімейства в Лондоні, де помолилися за Україну та українців.

Камілла та принц Чарльз / Associated Press

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