Принц Чарльз травмував принцесу Діану в день їхніх заручин: що сказав майбутній король

Принц Чарльз і леді Діана Спенсер оголосили про свої заручини 24 лютого 1981 року. Тоді ж принц та майбутня принцеса дали своє перше спільне інтерв'ю, яке, як потім зізналася Діана, її дещо здивувало.

Чарльз і леді Діана зустрічалися недовго, сходили на кілька побачень і невдовзі під час приватної вечері в Букінгемському палаці принц Уельський освідчився їй.

А об 11 годині ранку 24 лютого 1981 року ця новина стала відома громадськості завдяки заяві лорда-канцлера.

"З найбільшим задоволенням королева і герцог Единбурзький оголошують про заручини свого улюбленого сина, принца Уельського, з леді Діаною Спенсер, дочкою графа Спенсера і високоповажної місіс Шанд Кідд", — йшлося у заяві.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин, 24 лютого 1981 року / Фото: Associated Press

У своєму заручальному інтерв'ю ВВС у палаці принц Чарльз сказав, що він "радий і відверто вражений" тим, що Діана погодилася вийти за нього заміж, а майбутня принцеса описала тоді свого майбутнього чоловіка як "красивого та дивовижного".

А коли під час фотоколу в Букінгемському палаці їх запитали, чи кохають вони одне одного, Діана відповіла "звичайно", а Чарльз вимовив фразу "Що б не означало кохання", додавши: "Закоханість відкрита для вашої власної інтерпретації", згадує цей день Daily Mail.

Через роки принцеса Діана розповіла своєму тренеру в особистому записі, який з'явився в документальному фільмі "Діана: своїми словами": "Я подумала, яке складне запитання. Тому я сказала: "Так, звичайно", а Чарльз обернувся і сказав: "Що б не означало кохання. І це мене повністю збило з пантелику. Я подумала, яка дивна відповідь. Це мене травмувало", — згадувала Діана.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин, 24 лютого 1981 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принц Чарльз розбив серце принцесі Діані за добу до їхнього весілля і що він їй сказав.

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