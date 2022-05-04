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Принц Чарльз у синьо-жовтій мантії вручив нагороди у Королівському музичному коледжі

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Принц Чарльз у синьо-жовтій мантії вручив нагороди у Королівському музичному коледжі

Принц Чарльз / Associated Press

Принц Уельський приїхав вшановувати найкращі музичні таланти країни на церемонії проведеній Королівським музичним коледжем (RCM).

73-річний принц Уельський, як президент RCM здійснив щорічний візит до Лондонської консерваторії, де вручив нагороди артистам, зокрема номінованим на премію "Греммі" саксофоністці Емі Діксон та композиторці Ганні Мередіт.

Спадкоємець трону був президентом лондонського коледжу протягом 20 років і за останні два десятиліття вручав нагороди артистам, включаючи Алфі Бо та Пола Маккартні.

Чарльз також зустрівся зі студентами молодшого відділення RCM та молодими музикантами, які вивчають гру на музичних інструментах в рамках RCM Sparks, просвітницької програми коледжу, пише Daily Mail.

Директор RCM професор Колін Лоусон про візит принца Уельського сказав: "Візит президента завжди є важливим моментом у календарі Королівського музичного коледжу, і цього року ми вшановуємо внесок видатних музикантів з усього світу, багато з яких є випускниками Королівського музичного коледжу".

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