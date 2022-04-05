Принц Чарльз відвідав графство Дарем, але без Камілли

Принц Уельський Чарльз сьогодні, 5 квітня, відвідав Оклендський замок у Бішоп-Окленді.

Принц Уельський відвідав низку місць у графстві Дарем протягом дня. Він зустрівся зі співробітниками офісів Darlington Farmers Auction Mart (DFAM), де він також поспілкувався із фермерами Служби сільськогосподарської підтримки Верхнього Тісдейлу (UTASS).

Принц Чарльз / Getty Images

А ще відвідав ветеринарну клініку, де побачив загінну зону DFAM, там розміщено нові вантажно-розвантажувальні споруди. Принц також зустрівся з клієнтами і оглянув овець і велику рогату худобу.

Принц Чарльз / Getty Images

Його дружина герцогиня Камілла не супроводжувала Чарльза у цій поїздці. Цього тижня, 9 квітня, пара відсвяткує 17-ту річницю від дня свого весілля. Минулого року святкування затьмарилося новиною про смерть герцога Единбурзького Філіпа, батька принца Чарльза та чоловіка королеви Єлизавети II.

Принц Чарльз / Getty Images

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