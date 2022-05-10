Принц Чарльз замінив Єлизавету II на відкритті парламенту, а у своїй промові заявив про підтримку України

Члени британської королівської родини сьогодні були присутні на відкритті державного парламенту, тоді як королева Єлизавета II, пропустивши захід вперше за 59 років, залишилася вдома у Віндзорі.

Її старший син принц Уельський Чарльз замінив матір на урочистому відкритті і сказав промову, у якій виклав законодавчу програму уряду на майбутній парламентській сесії. Це був символічний та історичний момент для майбутнього короля, який є спадкоємцем престолу найдовше.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II кілька років тому на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

У відсутність монархині Чарльз взяв на себе основний конституційний обов'язок глави держави. До нього також приєднався його син принц Вільям, який також репрезентував королеву на заході. Він був присутній на своєму першому державному відкритті парламенту, а ось дружина герцогиня Кетрін його не супроводжувала. Вона сьогодні перебуває на офіційному відкритті меморіалу жертвам теракту в Манчестер-Арені напередодні п'ятої річниці теракту.

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

Букінгемський палац повідомив раніше, що 96-річна королева неохоче відмовилася від своєї участі у церемонії пізно ввечері в понеділок, оскільки вона продовжує випробовувати "епізодичні проблеми з мобільністю" і вирішила прислухатися до поради своїх лікарів.

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

Принц Уельський прибув у компанії дружини Камілли. Вони зайшли до зали під звуки державного гімну. Принц був одягнений у форму адмірала флоту, а герцогиня мала елегантний вигляд в темно-синій сукні і крислатому капелюсі. Також незважаючи на відсутність королеви до парламенту було доставлено Імператорську державну корону. Чарльз і Камілла попрямували до своїх тронів, а принц зайняв центральне місце, щоб зачитати дев'ятихвилинну промову королеви. У цій промові, як пише Hello! принц Уельський сказав, що пріоритетом уряду є зростання та зміцнення економіки та допомога у зниженні вартості життя для сімей.

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

"Мій уряд розширить можливості у всіх частинах країни та допоможе більшій кількості людей знайти роботу", — сказав він. Чарльз також пообіцяв, що за "непростих часів" уряд продовжить підтримувати народ України.

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

Нагадаємо, востаннє Її Величність королева пропустила державне відкриття парламенту 1959-го та 1963-го роках, коли була вагітна принцом Ендрю, а потім принцом Едвардом, тоді її промову читав лорд-канцлер. Ця промова пишеться урядом та викладає порядок денний нової сесії парламенту.

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

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