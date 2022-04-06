Принц Чарльз збентежив королеву Летицію: вони відвідали відкриття Іспанської галереї

Майбутній король Великої Британії та королева Іспанії знову зустрілися. Вдруге за останні два тижні.
Принц Уельський Чарльз привітав королеву Летицію у Бішоп-Окленді, в Англії. Її Високість королева прибула туди, щоб подивитися колекцію творів мистецтва Франсіско де Сурбарана, Джейкоб та його дванадцять синів у Оклендському замку в Бішоп-Окленді, графство Дарем.
Вчора ми вже показували вам перші кадри принца Уельського з візиту до Оклендського замку. Принц вітав королеву Летицію цілуючи їй руку, здавалося, що Летиції було навіть трохи ніяково за це.
Разом Чарльз та Летиція відкрили меморіальну дошку під час церемонії відкриття Іспанської галереї у Бішоп-Окленді. Вперше за довгий час королева Іспанії зняла маску з обличчя, адже у Великій Британії маски давно не носять на вулиці.
Минулого тижня, нагадаємо, королева Летиція зі своїм чоловіком королем Філіпом VI, відвідувала службу пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
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