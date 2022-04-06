Принц Чарльз збентежив королеву Летицію: вони відвідали відкриття Іспанської галереї

Майбутній король Великої Британії та королева Іспанії знову зустрілися. Вдруге за останні два тижні.

Принц Уельський Чарльз привітав королеву Летицію у Бішоп-Окленді, в Англії. Її Високість королева прибула туди, щоб подивитися колекцію творів мистецтва Франсіско де Сурбарана, Джейкоб та його дванадцять синів у Оклендському замку в Бішоп-Окленді, графство Дарем.

Принц Чарльз та королева Летиція / Getty Images

Вчора ми вже показували вам перші кадри принца Уельського з візиту до Оклендського замку. Принц вітав королеву Летицію цілуючи їй руку, здавалося, що Летиції було навіть трохи ніяково за це.

Принц Чарльз та королева Летиція / Getty Images

Разом Чарльз та Летиція відкрили меморіальну дошку під час церемонії відкриття Іспанської галереї у Бішоп-Окленді. Вперше за довгий час королева Іспанії зняла маску з обличчя, адже у Великій Британії маски давно не носять на вулиці.

Корольова Летиція / Getty Images

Принц Чарльз та королева Летиція / Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, королева Летиція зі своїм чоловіком королем Філіпом VI, відвідувала службу пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Принц Чарльз та королева Летиція / Getty Images

Принц Чарльз / Getty Images

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