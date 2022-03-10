Принц Чарльз зустрівся із сім'єю з Києва, яка втекла від війни в Україні

Принц Чарльз відвідав церкву Святого Луки в Лондоні, де зустрівся з біженцями з Ємену, Афганістану, Ірану та Іраку та розповів про що Британія відчуває потребу в біженцях.

Його візит був на підтримку роботи програми Refugee Response, що проводиться англіканською церквою Святої Трійці Бромптон. "Я навіть не можу уявити жахливі умови, страждання, агонію, які вам усім довелося пережити на шляху до приїзду сюди, в цю країну", — сказав Чарльз, виступаючи перед плакатом, де було написано: "Полюби ближнього свого".

Принц Чарльз / Associated Press

"У нас у країні величезний брак кваліфікованих кадрів, і багато з того, що ви можете зробити, може принести величезну користь", — додав принц Уельський. "Нам дуже пощастило, що у нас є ви, ваші навички та все, що ви можете принести".

У церкві Святого Луки Чарльз також зустрівся з Андрієм та Веронікою Копилаш, українцями з Києва. 55-річний Андрій уже був у Великій Британії, коли почалася війна, а його 23-річна дочка Вероніка сіла на останній літак з України, щоб приєднатися до батька.

Принц Чарльз із сім'єю з Києва / Associated Press

"Для мене було величезною честю зустрітися з принцом Чарльзом", — сказав Андрій після заходу, повідомляє The Telegraph. "Він був дуже відвертий, і в його очах були сльози. Він сказав, що почав робити більше, щоб допомогти біженцям. Він сказав, що ситуація була жахливою, і описав її як божевілля", — каже українець.

За даними ООН, понад 2 мільйони українців бігли лише за два тижні війни з України. Велика Британія поки не полегшує прибуття біженців з України, для перебування в країні потрібна віза.

Принц Чарльз / Associated Press

"Для мене незмірна трагедія, що в цей момент часу у світі існує так багато смертей і руйнувань, що призводить до таких жахливих страждань багатьох людей, які змушені покинути свої країни, як це зробили ви", — сказав Чарльз у своєму зверненні. townandcountrymag.com.

Минулого тижня принц Чарльз та Камілла відвідали Український католицький собор у Лондоні, і Чарльз раніше назвав російське вторгнення в Україну "жорстокою агресією".

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