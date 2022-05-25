Принц Чарльз зустрівся з Амаль Клуні, яка закликала притягти до суду російських військових злочинців

Принц Чарльз зустрівся з Амаль Клуні, яка закликала притягти до суду російських військових злочинців

Вчора у королівському театрі Друрі-Лейн відбулася урочиста церемонія.

Принц Уельський приїхав вручити премію Prince's Trust Awards в Лондоні. 73-річний майбутній король з'явився на заході у піднесеному настрої, коли прибув на захід до Королівського театру і був одягнений у елегантний синій піджак, білу сорочку та рожеву краватку.

Принц Чарльз та Амаль Клуні / Фото: Getty Images

На заході також була присутня дружина Джорджа Клуні – адвокатка Амаль Клуні. Вона була у червоній сукні без бретелів, доповнивши образ маленькою білою сумкою.

Раніше, нагадаємо, Амаль Клуні на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН у зв'язку із вторгненням Росії до України в штаб-квартирі ООН виголосила дуже емоційну промову на підтримку України. "Бійня в серці Європи" — так назвала Амаль Клуні "агресивне та обурливе" вторгнення Росії до України. І закликала залучити до суду російських військових злочинців.

Принц Чарльз та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Принц Чарльз та вся королівська родина Великої Британії також підтримують Україну і словом, і ділом.

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