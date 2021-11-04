Принц Чарльз зустрівся з Леонардо Ді Капріо та Стеллою Маккартні в Глазго

Принц Чарльз зустрівся з Леонардо Ді Капріо та Стеллою Маккартні в Глазго

У принца Уельського Чарльза на саміті у Глазго дуже багато справ.

Ми вже знаємо, що син королеви Єлизавети II виступив із промовою перед делегатами і монархиня похвалила його у своєму відеозверненні, спеціально записаному для учасників саміту.

А вчора спадкоємець трону відвідав Художню галерею та музеї Келвінгроув під час саміту Cop26, який триває, нагадаємо, у Scottish Event Campus у Глазго. Там Чарльз зустрівся з актором Леонардо ді Капріо та модельєркою Стеллою Маккартні.

"Дизайнерка @StellaMcCartney продемонстрував сьогодні інсталяцію екологічно чистої моди в @kelvingrove_artgallery. Принц Уельський був представлений актору та захиснику навколишнього середовища @leonardodicaprio, який також відвідав інсталяцію. # COP26", — йдеться в підписі знімків, опублікованих в Кларенс-хаус в Instagram.

Стелла Маккартні та принц Чарльз / Associated Press

Леонардо Ді Капріо, принц Чарльз та Стелла Маккартні / Associated Press

Про що розмовляли принц Чарльз та Леонардо Ді Капріо залишається загадкою. Вони спілкувалися в приватному порядку, поки Стелла влаштувала їм екскурсію виставкою.

Леонардо Ді Капріо, принц Чарльз та Стелла Маккартні / Associated Press

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