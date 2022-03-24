Принц Чарльз зустрівся з українськими жінками у Північній Ірландії

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська здійснюють поїздку Північною Ірландією.
Принц Уельський зустрівся під час одного з візитів із українськими жінками – Лілією Вілсон, Катериною Зайчик, Мариною Опанасенко та Аліною Білоус, щоб дізнатися, як працюють організації по всій Північній Ірландії.
Також принц і герцогиня відвідали площу К.С. Льюїса, названу на честь автора Хронік Нарнії, який народився в Белфасті.
А герцогиня Камілла побувала у бібліотеці Holywood Arches. Бібліотека пропонує соціальні заходи, які допомагають впоратися з ізоляцією та самотністю.
А в їхньому акаунті в Instagram королівська пара написала: "Сьогодні #DayOfReflection, коли виповнюється 2 роки відтоді, як Велика Британія вперше ввела карантин. Ми пам'ятаємо всіх близьких, втрачених під час пандемії, і з надією дивимося у світле майбутнє.
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