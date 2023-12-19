Принц Джордж — копія тато: у соцмережах обговорюють різдвяне дитяче фото принца Вільяма

Нещодавно принц і принцеса Уельські показали, який вигляд має їхня різдвяна листівка 2023 року.

Королівські шанувальники не лише знайшли на фотографії конфуз, а й порівняли чорно-білий портрет із фотографією принца Вільяма, зроблений напередодні Різдва 1992 року. На фото спадкоємця трону знято сидячи в студії на високому дерев'яному стільці, а в нього в руках маленький кролик.

Фото опублікували в соціальній мережі X. Королівські шанувальники кажуть, що фотографія Уельських за стилістикою дуже нагадує фото 1992 року.

Ми ж помітили, що на цьому знімку принц Вільям неймовірно схожий зі своїм старшим сином - принцом Джорджем, якому зараз десять років.

Цей принц-принцип, що тримає хлопчика і приємно в photo session для Christmas в 1992 році, коли тримає його pet vs принці William, що постачає happily with його сім'я в 2023 році, виконуючи, що це можливо, щоб досягти приємності і зменшити нашу past.. ♥️ . /YdlGhTfDpD — RoyalWales (@cambridgepower) December 9, 2023

А буквально днями принцеса Кейт поділилася невиданим раніше дитячим знімком, зробленим на Різдво 1983 року, де вона неймовірно схожа з маленьким принцом Луї – молодшим сином пари.

Принц Луї та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

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