Принц Джордж та його сестра принцеса Шарлотта не зможуть подорожувати разом: у чому причина

Брат і його молодша сестра не можуть летіти одним літаком через давнє королівське правило, яке захищає корону.

Згідно з цим правилом, щойно принцу Джорджу виповниться 12 років (у липні 2025-го), королівські брат і сестра більше не зможуть подорожувати разом, а також Джорджу більше не дозволять літати на гелікоптері або літаку разом зі своїм батьком, принцом Вільямом.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Getty Images

Це старовинне правило покликане захистити монархію у разі нещасних випадків та зберегти лінію престолонаступництва у безпеці. Протокол безпеки був застосований і щодо принца Вільяма від того часу, як він був дитиною, як прямого спадкоємця престолу, повідомляє express.co.uk.

Принц Вільям та принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Вільям — наступний у черзі на престол і одного разу стане королем. Зважаючи на те, що Джордж — третій у черзі, а Шарлотта — четверта, аварія на літаку чи іншому виді транспорту, що перевозить їх обох, може поставити під загрозу безпосередню лінію спадкування.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, хто з нині молодих чи дуже юних принців у майбутньому стане новоспеченим королем своєї країни.

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