Принц Ендрю поклав око на Frogmore Cottage, але не для себе: що про це відомо

Котедж Фрогмор порожній від того часу, як принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США, а король Чарльз зажадав від них звільнити маєток у Віндзорі.

Пізніше стало відомо, що король запропонував своєму молодшому братові принцу Ендрю переїхати з Royal Lodge до Frogmore Cottage. Але герцог Йоркський категорично проти цієї ідеї, оскільки має свій план, згідно з яким у Фрогморі має жити його молодша дочка принцеса Євгенія зі своїм чоловіком та двома синами.

Як повідомляє express.co.uk, принц Ендрю давно отримав ключі від Frogmore Cottage, але переїжджати туди не планує, оскільки його договір оренди Royal Lodge тривалістю аж на 75 років.

Фрогмор-котедж / Фото: Associated Press

"Ендрю не переїжджає до Фрогмору, але все ще намагається випросити його для своєї родини", — повідомляє джерело, яке побажало залишитися не названим. Його дочка принцеса Євгенія час від часу зупинялася у Фрогморі, відколи Гаррі і Меган поїхали до Америки. І її батько дуже хоче, щоб котедж став постійним будинком для Євгенії та її родини.

Фрогмор-котедж / Фото: Getty Images

Зазначимо, що принцеса Євгенія живе у котеджі Ivy на території Кенсінгтонського палацу, коли приїжджає до Великої Британії, а також вони з чоловіком та дітьми живуть на віллі у Португалії, де Джек Бруксбенк працює.

"Серця Євгенії та Джека належать Великій Британії, і їм потрібен будинок побільше для їхньої родини", — дзазначає джерело. "Вони обожнюють котедж Фрогмор і часто там зупинялися, так що перетворення його на постійне житло має сенс".

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що старша дочка принца Ендрю — принцеса Беатріс — вагітна другою дитиною. Вона з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці живе у Котсуолдсі.

Принцеси Євгенія та Беатріс з батьком принцом Ендрю / Фото: Associated Press

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