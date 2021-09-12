Принц Ендрю знову викрутився: адвокати знайшли спосіб, як герцогу Йоркському уникнути суду

Раніше ми розповідали, що принц Ендрю отримав юридичні документи за позовом, в якому його звинувачують в сексуальному насильстві.

Але тепер в західних ЗМІ з'явилася нова інформація. Адвокати герцога Йоркського роблять все можливе для того, щоб уникнути появи свого клієнта в суді. Тепер вони стверджують, що документи про сексуальне насильство, в якому Ендрю звинувачує американка Вірджинія Джуфре, подані неправильно.

Як пише Mirror, документи не були вручені їхньому підзахисному належним чином. Судячи з документів, офіцеру королівської охорони у Віндзорському замку два тижні тому були вручені ці папери після того, як агенту сказали, що він не може зустрітися з принцом особисто. Адвокати планують бойкотувати судове засідання в понеділок згідно з обвинуваченнями, висунутими пані Джуфре.

Вірджинія Джуфре (Робертс) / Getty Images

61-річний герцог Йоркський категорично заперечує звинувачення в тому, що змушував Вірджинію Джуфре займатися сексом, коли їй було 17 років, і наполягає, що ніколи з нею не зустрічався. Пані Джуфре, яка зараз живе в Австралії і є матір'ю трьох дітей, вимагає компенсації і штрафних санкцій, які можуть скласти більше 14 мільйонів фунтів стерлінгів. Але, схоже, адвокати герцога Йоркського роблять все можливе для того, щоб він не був притягнутий до відповідальності.

Королева Єлизавета II і принц Ендрю / Getty Images

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Видання pagesix.com пише, що принц Ендрю, перебуваючи в шотландському замку Балморал, влаштував вечірку з якимось іноземними гостями сумнівноъ зовнішності і навіть не переживає про те, що йому належить з'явитися в суді. "Це настільки нахабно, що просто неймовірно", — зазначає джерело The UK Sun. "Принц Ендрю поводиться так, як ніби нічого не сталося, і як ніби-то йому ні до чого на світі немає справи".

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