Принц Ендрю знову викрутився: адвокати знайшли спосіб, як герцогу Йоркському уникнути суду

Раніше ми розповідали, що принц Ендрю отримав юридичні документи за позовом, в якому його звинувачують в сексуальному насильстві.
Але тепер в західних ЗМІ з'явилася нова інформація. Адвокати герцога Йоркського роблять все можливе для того, щоб уникнути появи свого клієнта в суді. Тепер вони стверджують, що документи про сексуальне насильство, в якому Ендрю звинувачує американка Вірджинія Джуфре, подані неправильно.
Як пише Mirror, документи не були вручені їхньому підзахисному належним чином. Судячи з документів, офіцеру королівської охорони у Віндзорському замку два тижні тому були вручені ці папери після того, як агенту сказали, що він не може зустрітися з принцом особисто. Адвокати планують бойкотувати судове засідання в понеділок згідно з обвинуваченнями, висунутими пані Джуфре.
61-річний герцог Йоркський категорично заперечує звинувачення в тому, що змушував Вірджинію Джуфре займатися сексом, коли їй було 17 років, і наполягає, що ніколи з нею не зустрічався. Пані Джуфре, яка зараз живе в Австралії і є матір'ю трьох дітей, вимагає компенсації і штрафних санкцій, які можуть скласти більше 14 мільйонів фунтів стерлінгів. Але, схоже, адвокати герцога Йоркського роблять все можливе для того, щоб він не був притягнутий до відповідальності.
Видання pagesix.com пише, що принц Ендрю, перебуваючи в шотландському замку Балморал, влаштував вечірку з якимось іноземними гостями сумнівноъ зовнішності і навіть не переживає про те, що йому належить з'явитися в суді. "Це настільки нахабно, що просто неймовірно", — зазначає джерело The UK Sun. "Принц Ендрю поводиться так, як ніби нічого не сталося, і як ніби-то йому ні до чого на світі немає справи".
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