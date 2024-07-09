Принц Філіп бачив її наскрізь: що чоловік королеви Єлизавети II говорив про Меган Маркл

Покійна монархиня Єлизавета II спочатку дуже тепло ставилася до дружини свого онука принца Гаррі — Меган Маркл, але принц Філіп завжди підозрював недобре.

Королівські експерти кажуть, що герцог Единбурзький був занепокоєний через Меган Маркл від того самого дня, як вона тільки познайомилася з принцом Гаррі 2016 року. Філіп також намагався попередити про це королеву Єлизавету II.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

У сім'ї Меган порівнювали з іншою американкою — Волліс Сімпсон, яка вийшла заміж за короля Едуарда VIII, що зрікся престолу заради неї.

Королівська письменниця Інгрід Сьюард у своїй книжці "Моя мати і я" пише: "Незабаром вся країна, здавалося, сприйняла Меган з непідробним захопленням. Однак одним з небагатьох, хто побоювався піддатися її чарам, був принц Філіп. Хоча королева продовжувала захищати нове кохання Гаррі, він попередив свою дружину, щоб вона була обережна. Справді, набагато пізніше вона зауважила, що, можливо, Гаррі був "надто закоханий" в американську акторку", — цитує її слова express.co.uk.

Принц Філіп та герцогиня Меган, принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Раніше ми вже розповідали, що у принца Філіпа було таємне прізвисько для Меган, але він намагався не використовувати його в присутності інших людей.

Герцогиня Сассекська та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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