"Принц Філіп: Королівська сім'я пам'ятає": представлений тизер фільму про життя чоловіка королеви Єлизавети II

Королівська родина віддасть данину поваги принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому в новому фільмі про життя чоловіка королеви Єлизавети II, офіційний трейлер якого був представлений днями.

Фільм під назвою "Принц Філіп: Королівська родина пам'ятає" вийде в ефір 22 вересня о 21:00 на каналі BBC One. У ньому покажуть інтерв'ю з дітьми та онуками герцога Единбурзького : принцом Чарльзом, принцами Вільямом і Гарі, Зарою Тіндалл, принцесою Анною, принцом Ендрю, графинею Софі і принцом Едвардом, пише Hello!.

принц Філіп / Associated Press

Творцям фільму також дозволили зустрітися з деякими співробітниками Філіпа і зазнімкувати його особистий кабінет і бібліотеку. Спочатку BBC задумувала програму як частину святкування 100-річчя герцога, але вона була змінена після його смерті в квітні 2021 року і тепер включає інтерв'ю з його сім'єю, записані до і після того, як Філіпп помер. Це спогади, багато гумору і безліч свіжих поглядів на характер і спадщину цього королівського першопрохідника.

принц Філіп / Associated Press

Завдяки особливому доступу до приватної колекції кінофільмів королеви, фільм являє собою неперевершений портрет людини, яка посідає унікальне місце в королівській історії, — зроблений тими, хто знав його найкраще.

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