Принц Гаррі був помічений із сентиментальною прикрасою на шиї, пов'язаною з його братом Вільямом

Це те саме намисто, про яке герцог Сассекський писав у своїй книжці "Запасний", розповідаючи захопливу історію про те, як у бійці брат порвав його йому.

У перший день візиту до Колумбії ми помітили на шиї принца Гаррі ту саму прикрасу – подарунок його друга з Ботсвани. Герцог описував у своїй книжці, як між ним і його старшим братом Вільямом зав'язалася бійка через те, що Гаррі розкрив свої плани одружитися з Меган, а Вільяму ця ідея не припала до душі. Герцог Сассекський стверджував, що старший брат Вільям зламав йому це намисто під час цієї бійки в Ноттінгемському котеджі.

Принц Гаррі з дружиною Меган у Колумбії / Фото: Getty Images

Імовірно, сварка сталася через звинувачення Вільяма в тому, що дружина Гаррі була "грубою" та "різкою", на що Гаррі відповів Вільяму, що не дозволить, щоб про його дівчину так говорили.

А під час інтерв'ю 2023 року на The Late Show принц Гаррі розповів, що прикрасу вдалося відремонтувати і тепер до неї прикріплено три підвіски: дві з них на честь його дітей Арчі та Лілі, а третя прикрашена тигровим оком і була подарунком від друга з Ботсвани. "У ній зображено биття сердець моїх дітей, які мені подарувала дружина", — сказав Гаррі в інтерв'ю про намисто, цитує його слова Hello!.

Принц Гаррі та його намисто / Фото: Getty Images

Нагадаємо, брати Гаррі та Вільям вже кілька років перебувають у сварці і не розмовляють. Як кажуть експерти, їхня мати принцеса Діана була б розчарована цим моментом, оскільки завжди мріяла, щоб її сини підтримували одне одного.

Принцеса Діана з Гаррі та Вільямом / Фото: Associated Press

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