Принц Гаррі готується до зустрічі з батьком Чарльзом: що про це відомо

Принц Гаррі під час своєї поїздки до Великої Британії у травні готується до зустрічі з батьком королем Чарльзом III.

Королівські експерти вважають, що коротка офіційна зустріч батька та сина відбудеться, хоча палац поки що не підтверджує інформацію.

Очікується, що герцог Сассекський відвідає службу на честь 10-ї річниці "Ігор нескорених", яка відбудеться у соборі Святого Павла 8 травня. Його дружина Меган Маркл заявлена серед гостей, але поки що також не підтверджено офіційно, що герцогиня вирушить із чоловіком до Лондона.

Принц Гаррі та герцогиня Сасекська Меган / Фото: Getty Images

Королівський письменник Том Квінн припустив, що принц Гаррі, швидше за все, зустрінеться з батьком, який "більш поблажливий" до нього, ніж його старший брат, принц Вільям, пише express. У принца Вільяма нині інші турботи, він занепокоєний здоров'ям дружини принцеси Уельської Кетрін, яка лікується від раку.

"Гаррі буде не так вже й важко побачити свого батька, хоча ці стосунки також загрожують болем і почуттям образи. Але Чарльз знає, що у Гаррі було важке дитинство, за яке він, Чарльз, був частково відповідальний, і тому він більш поблажливий, ніж Вільям", – цитує слова експерта видання.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Якщо зустріч відбудеться, то, ймовірно, буде короткою. Король таки побоюється витоку інформації про його здоров'я в пресу після візитів молодшого сина. Нагадаємо, під час минулої їхньої зустрічі на яку Гаррі приїхав без попередження, монарх був незадоволений таким вчинком сина. Обурило це і його дружину Каміллу.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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