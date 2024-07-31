Принц Гаррі готується прийняти величезний спадок: звідки він і чому герцог так довго на нього чекав

Прабабуся принца Гаррі, королева-мати Єлизавета, заповіла правнукові близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 9 мільйонів доларів) напередодні своєї смерті 2002 року.

Згідно із заповітом, принц Гаррі зможе отримати гроші, коли йому виповниться 40 років, а це відбудеться 15 вересня 2024 року. Королева-мати помістила свої величезні статки у трастовий фонд своєї сім'ї.

У розмові з Fox News про спадщину Гаррі Крістофер Андерсен пояснив, чому принцові Гаррі довелося так довго чекати на ці гроші.

"Чому 40? Для жінки, яка майже дожила до 102 років, можна лише уявити, що 40 років здаються ідеальним віком для того, щоб заробити трохи додаткових грошей — коли ти достатньо молодий, щоб оцінити їх, але також досить дорослий і, сподіваюся, досить мудрий, щоб не проґавити їх", — коментує він, пише express.co.uk.

Також експерт заявив, що впевнений, що Єлизавета виключила б правнука зі спадщини, якби знала, які проблеми Гаррі доставить родині. Але передбачити цього вона не могла.

Цікаво, що принц Вільям також отримав спадщину від прабабусі, коли йому виповнилося 40 років, але вона була меншою. Це пов'язано з тим, що він не був "запасним", як Гаррі та королева-мати знала, що у молодшого принца буде менше можливостей та обов'язків. Це було її логічне та продумане рішення.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Незважаючи на зростання статків, фінанси Гаррі та Меган оцінюється приблизно в 11 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів), а статки принца та принцеси Уельських оцінюється приблизно в 1 млрд фунтів стерлінгів (960 млн фунтів стерлінгів), що майже вдесятеро перевищує статки Гаррі та Меган, які намагаються збільшити свій дохід, використовуючи можливості у США.

Принц Гаррі з принцесами Беатріс та Євгенією та королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, скільки заробив за рік чоловік принцеси Кейт.

Принц Гаррі з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

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