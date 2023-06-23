Принц Гаррі хотів зустрітися з Путіним: про що планував говорити

Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі хотів взяти інтерв'ю у Володимира Путіна, Дональда Трампа та Марка Цукерберга про їхнє виховання та дитячі травми в подкасті Spotify. Також повідомляється, що Гаррі хотів взяти інтерв'ю у Папи Франциска.

Путін / Фото: Associated Press

Кажуть, що практичність інтерв'ювання цих гостей викликала питання у тих, хто працював над подкастами Гаррі, особливо з урахуванням того, що такі люди, як Путін та Цукерберг, не з тих, хто відкрито розповідає про свої дитячі травми.

Видання Daily Mail повідомляє, що герцог Сассекський обговорював свої ідеї можливих шоу з кількома продюсерами компанії, розповівши їм, як він хотів поговорити з неоднозначними постатями про їхнє дитинство і про те, як вони стали тими чоловіками, якими вони є сьогодні.

Нагадаємо, що коли Росія повномасштабно вторглася до України, принц Гаррі та його дружина Меган публічно висловили підтримку нашій країні. На тлі цього план Гаррі зустрітися з диктатором здається особливо дивним.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що принцу Гаррі так і не вдалося випустити жодного сольного подкасту на Spotify від моменту підписання багатомільйонної угоди 2020 року, а з його дружиною Меган Маркл компанія розірвала угоду, не продовживши її подкаст "Архетипи" на другий сезон. У своєму подкасті Меган розмовляла з відомими жінками, обговорюючи різні соціальні проблеми та часто порушувала особисті теми.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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