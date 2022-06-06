Принц Гаррі ховав очі, а Меган – усміхалася: Сассекських освистали на святкуванні ювілею Єлизавети II

Минулої п'ятниці принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше з'явилися на публічному заході серед інших членів королівської сім'ї від 2020 року, відвідавши службу подяки на честь королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла.

Подружжя Сассекських приїздило до Великої Британії на святкування 70-річного правління королеви. Запрошені вони були особисто Її Величністю і у квітні на короткій зустрічі з монархинею пообіцяли, що приїдуть з дітьми.

4 червня донька пари Лілібет, названа на честь королеви, відсвяткувала свій перший день народження. У ЗМІ писали, що Меган і Гаррі організували для неї невелику вечірку у Фрогморт-котеджі, де зупинилися, на якій були присутні інші діти з королівської родини.

Пітер Філліпс, Меган і Гаррі, Зара та Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

Також вважається, що Її Величність Єлизавета II нарешті познайомилася зі своєю правнучкою, яку до цього бачила лише через відеозв'язок.

Гаррі і Меган повернулися до США на день раніше, ніж завершилися святкові заходи на честь ювілею, і не відвідали ювілейну театралізовану виставу біля Букінгемського палацу в неділю, де були присутні інші члени сім'ї.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Як пише Mirror, принц Гаррі щосили намагається прийняти свою нову "королівську роль другого ряду", а фанати вказали на "очевидне" зневажливе ставлення Меган до герцогині Кембриджської.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям на службі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, напруженість між Сассекськими та рештою сім'ї посилилася після торішнього гучного інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі, під час якого вони висунули звинувачення в расизмі, а Меган відкрито розповіла про свій конфлікт з Кейт.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Слід зазначити, що у святкуванні ювілею правління королеви Меган і Гаррі справді не були в центрі уваги. А під час служби подяки їх посадили далеко від решти членів сім'ї.

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Королівські шанувальники стверджують, що Меган відверталася від герцогині Корнуольської, коли та прибула до собору. А коли Сассекси залишали службу, публіка зустріла їх освистуванням.

Загалом немає нічого дивного в такій реакції британців, оскільки Меган і Гаррі справді зробили все можливе, щоб отримати таке ставлення до себе.

Повідомляється, що їхня поїздка до Лондона обійшлася в 150 000 фунтів стерлінгів, але невідомо, хто сплатив цей рахунок. Після приїзду до Великої Британії на приватному літаку подружжя з дітьми пересадили в пасажирський автомобіль Volkswagen, що належить Букінгемському палацу, та забезпечили стриманим супроводом та охороною.

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