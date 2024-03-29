Принц Гаррі може написати другу книжку мемуарів: про що вона буде

Ця книжка стала найпопулярнішою науково-популярною літературою в британській історії. Лише за один день у Великій Британії було продано понад 400 000 копій.

Тепер експерти кажуть, що Гаррі може готувати до випуску другу книжку, так зване продовження історії, але у "м'якшому" вигляді.

Книжка принца Гаррі наробила багато галасу в Британії і остаточно посварила його з братом Вільямом та батьком Чарльзом. Через рік герцогу Сассекскому трохи вдалося "налагодити мости" з батьком, але стосунки з принцом Вільямом все такі ж погані.

Ходили чутки, що Гаррі може написати другу книжку після того, як він підпише велику грошову угоду з видавцями Penguin 2022 року. Королівський експерт і письменник Том Квінн вважає, що Гаррі та Меган обговорювали другу книжку. Але в ній не буде заяв, що шокують, як у його першій книжці, оскільки пара хоче налагодити стосунки із королівською родиною. У коментарі Mirror Том сказав:

"Мені сказали, що пара обговорювала написання Гаррі ще однієї книжки. Він не може написати ще одного "Запасного", але він розуміє, що написання більш "спокійної" книжки може навіть допомогти налагодити стосунки з його сім'єю.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Також раніше ходили чутки, що свою книжку може написати і його дружина Меган Маркл. Королівська авторка Інгрід Сьюард вважає, що герцог Сассекський залишить написання мемуарів своїй дружині. Ось що вона каже:

"Я не думаю, що Гаррі готовий написати ще одну книжку. Я думаю, що іншою книжкою, вирішальною, буде книжка Меган. Це буде єдиний спосіб заробити гроші".

Тим часом зараз принц Гаррі зосереджений на майбутній поїздці до Британії, яка має відбутися у травні. І поки не відомо, чи вирушить з ним у цю подорож Меган.

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