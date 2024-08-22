Принц Гаррі може втратити своє місце в черзі на престол: що про це відомо

Становище принца Гаррі, як п'ятого в черзі на престол, може опинитися під загрозою через його постійне проживання за межами Великої Британії та відсутність королівських обов'язків.

Відомо, що в останні дні літа члени королівської родини хочуть зібратися в Балморалі, щоб обговорити поточний стан справ монархії. Король Чарльз проведе так званий саміт, де головуватиме.

Джерела кажуть, що цього літа в Балморалі можуть торкнутися не лише титулів принца Гаррі та Меган Маркл, а й питання про виключення принца з лінії наслідування престолу (зараз Гаррі посідає п'яте місце після Вільяма і трьох його дітей).

"Порядок престолонаслідування може бути змінений законом, якщо член королівської сім'ї постійно проживає за межами Великої Британії і більше не виконує королівських обов'язків, – зазначає джерело. – Якщо це станеться, діти Гаррі також можуть бути виключені з черги престолонаслідування".

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Роберт Блекберн, професор конституційного права в Королівському коледжі Лондона, розповів Express.co.uk, що хоча проживання за кордоном не є юридичною перешкодою для вступу на посаду монарха, принц Гаррі однаково може бути виключений з лінії престолонаслідування на підставі акта парламенту.

"Як і Едуард VIII, принц Гаррі не бажає відігравати очікувану від нього роль королівської особи і поїхав жити за кордон. Мабуть, тому він погодився б відмовитися від свого місця в престолонаслідуванні, якби з якоїсь причини це стало питанням, яке регулюватиметься в королівських справах", – сказав Блекберн.

"Єдиний можливий сценарій, як я його бачу, полягає в тому, що буде підготовлений урядовий законопроєкт з іншого королівського питання, наприклад, поправка до Закону про регентство щодо правочинних державних радників, і водночас буде додано пункт, що сам принц Гаррі просить виключити його з лінії наслідування на знак його очевидного бажання відмовитися від усіх зв'язків із громадською роботою монархії та королівської родини", – каже експерт.

Принц Гаррі, Меган Маркл з Кейт та Вільямом Уельськими та королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Чи станеться це та як відреагує герцог Сассекський, який від 2020 року живе з сім'єю у США, наразі питання відкрите.

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