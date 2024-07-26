Принц Гаррі надіслав записку принцесі Кейт: що в ній було написано

Герцог Сассекський не зміг стримати емоцій, коли побачив принцесу Уельську на тенісному турнірі Вімблдону, коли Її Високість відвідала чоловічий фінал.
Повідомляється, що після цього Гаррі надіслав своїй невістці записку з сердешним посланням та надією на примирення.
Інсайдер, який побажав залишитися не названим, розповів журналу Heat, що те, який вигляд мала того дня принцеса Кейт, спонукало Гаррі відправити їй записку, сподіваючись нарешті відновити їхні відчужені стосунки.
"Гаррі дивився Вімблдон і був схвильований, побачивши Кейт в такому сяйливому вигляді. Він відправив їй записку, щоб привітати її і сказати, як він щасливий бачити її. Він просто дуже вдячний, що вона одужує і може повернутися до своїх обов'язків після тривалої відсутності", — йдеться у повідомленні, яке цитує express.co.uk.
Нагадаємо, дружина принца Вільяма з'явилася перед публікою у яскравій фіолетовій сукні разом зі своєю сестрою Піппою Міддлтон та дочкою принцесою Шарлоттою. Її тепло вітали, а вона своєю чергою вручила чоловічий трофей Карлосу Алькарасу, який переміг Новака Джоковича у трьох сетах на турнірі.
Ця подія стала першим сольним виступом принцеси Кейт цього року на тлі її лікування від раку, що триває, про який вона оголосила країні ще в березні.
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