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Принц Гаррі надіслав записку принцесі Кейт: що в ній було написано

Принц Гаррі надіслав записку принцесі Кейт: що в ній було написано

Принц Гаррі та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський не зміг стримати емоцій, коли побачив принцесу Уельську на тенісному турнірі Вімблдону, коли Її Високість відвідала чоловічий фінал.

Повідомляється, що після цього Гаррі надіслав своїй невістці записку з сердешним посланням та надією на примирення.

Принцеса Кейт та принц Гаррі / © Getty Images
Принцеса Кейт та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Інсайдер, який побажав залишитися не названим, розповів журналу Heat, що те, який вигляд мала того дня принцеса Кейт, спонукало Гаррі відправити їй записку, сподіваючись нарешті відновити їхні відчужені стосунки.

Принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Кейт на Вімблдоні / Фото: Associated Press

"Гаррі дивився Вімблдон і був схвильований, побачивши Кейт в такому сяйливому вигляді. Він відправив їй записку, щоб привітати її і сказати, як він щасливий бачити її. Він просто дуже вдячний, що вона одужує і може повернутися до своїх обов'язків після тривалої відсутності", — йдеться у повідомленні, яке цитує express.co.uk.

Нагадаємо, дружина принца Вільяма з'явилася перед публікою у яскравій фіолетовій сукні разом зі своєю сестрою Піппою Міддлтон та дочкою принцесою Шарлоттою. Її тепло вітали, а вона своєю чергою вручила чоловічий трофей Карлосу Алькарасу, який переміг Новака Джоковича у трьох сетах на турнірі.

Принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Кейт на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Ця подія стала першим сольним виступом принцеси Кейт цього року на тлі її лікування від раку, що триває, про який вона оголосила країні ще в березні.

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