Принц Гаррі написав особистий лист від імені своєї мами принцеси Діани: про що він

Принц Гаррі написав особистий лист від імені своєї мами принцеси Діани: про що він

1 грудня був Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Принц Гаррі написав особистий лист від імені своєї матері принцеси Діани у Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

"Моя мати була б глибоко вдячна за все, за що ви відстоюєте і чого досягли. Ми всі поділяємо цю подяку, так що дякую вам", — сказав герцог Сассекський у листі лідерам наукової спільноти, пише журнал People.

37-річний герцог Сассекський закликає світ приєднатися до руху за забезпечення того, щоб наука про ВІЛ та COVID-19 досягла всіх, хто її найбільше потребує.

Гаррі написав листа та озвучив фільм на честь Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у середу, щоб привернути увагу до боротьби з ВІЛ та СНІДом – справі, яку відстоювала його мати принцеса Діана.

"Ми шануємо тих, чиї життя були обірвані, і підтверджуємо нашу прихильність до наукової спільноти, яка невпинно працює проти цієї хвороби", — пише Гаррі у листі.

Принц Гаррі з мамою Діаною / Associated Press

"Моя мама була б глибоко вдячна за все, за що ви відстоюєте і чого досягли. Ми всі поділяємо цю подяку, тому дякую вам", — продовжує він.

Принц Гаррі двічі публічно проходив громадське тестування на ВІЛ (зокрема і разом із Ріанною на Барбадосі 2016 року), щоб спонукати людей проходити тестування.

"Вражаюче, що зараз провідні світові активісти боротьби зі СНІДом також виступають за справедливість вакцини проти COVID-19", — йдеться у його листі. "Вакцинація у всьому світі — це перевірка нашого морального вигляду, і ми переживаємо невдачу, коли справа доходить до глобальної рівності у вакцинах. Подібно до кризи СНІДу, за останній рік ми знову показали, що цінність життя залежить чи народилися ви і/або живете в багатій країні або в країні, що розвивається", — говорить принц Гаррі.

Принц Гаррі / Associated Press

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