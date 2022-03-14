Принц Гаррі не буде присутній на панахиді за герцогом Единбурзьким

Панахида має відбутися 29 березня 2022 року у Вестмінстерському абатстві.

Прессекретар герцога Сассекського підтвердив це рішення. Повідомляється, що принц та його родина не приїдуть до Великої Британії 29 березня на панахиду. Таке рішення принц Гаррі ухвалив після того, як заявив під час попереднього слухання проти Міністерства внутрішніх справ щодо його захисту поліцією у Великій Британії, що він та його сім'я не почуваються у безпеці в Британії.

Принц Гаррі раніше говорив, що хоче привезти своїх дітей до Великої Британії, але це надто небезпечно. Тому 37-річний принц подав заяву про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке забороняє йому особисто оплачувати поліцейську охорону для себе та своєї сім'ї, коли вони перебувають у Великій Британії, повідомляє Hello!

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Getty Images

Гаррі та його дружина Меган втратили поліцейський захист, який фінансувався за рахунок платників податків, після того, як на початку 2020 року вони пішли з посади високопоставлених членів королівської родини.

Раніше під час судових слухань, на яких Гаррі не був присутній, його захист стверджував, що приватна група захисту в США не має належної юрисдикції за кордоном або доступу до розвідувальної інформації Великої Британії, яка потрібна для забезпечення безпеки його сім'ї.

А коли принц приїжджав до Британії востаннє у липні 2021 року на відкриття статуї своєї матері принцеси Діани, він відчув, що перебуває в небезпеці, за ним постійно полювали папараці.

Можливо, у принца просто трапляються напади паніки, але привозити свою сім'ю до Лондона, допоки йому не дозволять сплатити поліцейську охорону в Британії, він не планує. Експерти кажуть, що Меган Маркл така ситуація тільки на руку, тому що їй нічого робити в Британії і вона зовсім не сумує за життям у королівській родині.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

А ось королева Єлизавета II може ніколи так і не побачити свою правнучку Лілібет Діану під час особистої зустрічі.

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